Киев, 3 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. За январь 2017 года налоговые поступления в бюджет Украины выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Об этом 3 марта во время рабочего визита на Харьковщину заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

«Дальнейший рост производства приведет к росту бюджета Украины. За январь 2016 года Украина собрала налогов на 30 млрд грн (1 млрд 107 млн долл). За январь 2017 года в соответствии к предыдущей статистике — 68 млрд грн (2 млрд 510 млн долл). Что это такое? Это детенизация, потому что экономика не выросла в два раза, как бы мы ни старались. Но те деньги, которые раньше шли в коррумпированные каналы, на финансирование теневых оборотов, сейчас заведены в госбюджет, работают на оборону и безопасность, работают на развитие и обеспечение соцобеспечения людей. Мы сократили инфляцию, растут золотовалютные резервы государства. Наводится порядок в банковской системе… На сегодняшний день сделаны решительные шаги: первое, чтобы не пострадали люди. Вторую задачу, которую я ставлю, — возобновление кредитования производства. Деньги должны работать не на спекулятивных операциях, а кредитовать национального товаропроизводителя», — сказал Порошенко.

По его словам, с 2016 года украинская экономика начала возрождаться, несмотря на войну и закрытие рынка России. «Я уверен, что тот процесс возрождения экономики Украины, который начался в 2016 году, возрождение, несмотря на войну, возрождение, несмотря на агрессию, возрождение, несмотря на гибридную войну, когда рынки России закрыты для украинских машиностроителей, украинских аграриев, для украинских пищевиков. Но мы демонстрируем, что объединение наших усилий способно продемонстрировать экономический рост. Мы сломали тенденцию многих кварталов, когда падала экономика Украины. Весь 2016 год экономика Украины начала демонстрировать рост… Яркий пример этого роста — возобновление работы нашего Харьковского тракторного завода», — сказал Порошенко.

При этом он пообещал не допустить дестабилизации внутриполитической обстановки. «Своим приоритетом вижу политическое обеспечение реформ и развитие экономики. Кто-то очень хочет «раскачать лодку». Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая «геть» (пер с укр. «вон» — ред.). Почему? Потому что не могут работать, ничего в жизни, даже собачьей будки, не построили, и призывают к дестабилизации в государстве. Мы не позволим это делать. Нам с такими — не по пути. Рабочая Слобожанщина вместе с рабочей Галичиной, рабочей Полтавщиной, вместе с рабочей Одесчиной, объединившись, все мы, украинцы, сделаем все, чтобы реформировать наше государство, сделать его богаче, увеличить мощности производства, выйти на первые результаты реформ, которые позволили нам в два раза поднять минимальную зарплату», — напомнил Порошенко.

Он также приветствовал решение Совета ЕС по отмене визового режима для граждан Украины. «Вчера Совет ЕС дал нам зеленый свет… Я благодарю всех, кто верил», — сказал Порошенко.

Напомним, 2 марта Совет Евросоюза дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины. Соглашение предусматривает безвизовый режим для граждан Украины при поездках в ЕС на срок пребывания 90 дней в течение 180-дневного периода. Послы при Евросоюзе подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для украинцев.

«Послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени Совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для граждан Украины», — сказано в заявлении европейского института.

В заявлении также говорилось, что теперь по этому вопросу должен проголосовать Европарламент, который ранее сообщил, что голосование по безвизу для Украины пройдет 5 апреля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что в январе 2017 года ВВП Украины по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 5,1%. При этом сводный индекс производства товаров и услуг в январе вырос на 7%.

«Около 60% прироста сводного индекса производства было сформировано за счет роста отраслей, направленных на удовлетворение инвестиционных потребностей (строительства, машиностроения, металлургического производства и производства стройматериалов)», — говорится в материале министерства 1 марта.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины ухудшило предыдущий прогноз роста ВВП Украины на 2017 год с 2,9% до 2,4%. Также был ухудшен прогноз инфляции на 2017 год (в соотношении декабрь к декабрю) — до 11% с 9%.

Как сообщалось, в 2016 году рейтинговое агентство Fitch сохранило прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2,5%. Агентство прогнозирует замедление инфляции и снижение зависимости от внешнего финансирования. В ноябре 2016 года Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с уровня ССС до В — со «стабильным» прогнозом. Другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor's, подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне B-/B со «стабильным» прогнозом. S&P прогнозирует, что в период 2016—2019 гг. средние темпы роста ВВП Украины должны составить 2,3%. Дефицит текущего счета платежного баланса вырастет до 3,1%, а в 2016—2019 годах в среднем составит 2,8%. В свою очередь, Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% и на уровне 2,5% — в 2017 году.