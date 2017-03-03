Киев, 3 марта, 2017, 20:42 — ИА Регнум. В украинский столице отменили концерт российской певицы Кристины Орбакайте. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает телеканал «112 Украина».

Orbakaite.ru Кристина Орбакайте

Сообщается, что концерт Орбакайте был запланирован на 6 марта. Однако, сегодня стало известно, что концерт был отменен.

Уточняется, что отмена концерта связана со «всеобщим общественным возмущением», которое возникло из-за того, что деятельность Орбакайте напрямую связана с Россией.

Организаторы концерта сообщили, что попробуют снова устроить выступление Орбакайте в Киеве 26 сентября.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Орбакайте якобы запрещен въезд на Украину. Однако Служба безопасности Украины (СБУ) эту информацию не подтвердила.