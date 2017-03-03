Вашингтон, 3 марта, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Причиной вымирания последних мамонтов на Земле могло стать резкое увеличение негативных мутаций в ДНК, вызванное сокращением численности этих животных, сообщает журнал PLOS Genetics.

WolfmanSF Мамонт в музее

Американские ученые из университета Калифорнии в Беркли выявили огромное количество вредных мутаций как в геномах мамонтов, изученных их коллегами, так и в ДНК мамонтов с острова Врангеля. Стремительное вырождение мамонтов в целом соответствует теории о резком сокращении генетического разнообразия в популяции животных.

Напомним, до сих пор среди ученых не выработано общего мнения о причинах вымирания крупных животных ледникового периода. Версии разнятся: от вымирания мамонтов и шерстистых носорогов исключительно из-за климата, до равноценного «вклада» древних людей и климатических изменений в исчезновение гигантов ледникового периода в Азии и Америке.

Недавно палеонтологи нашли в Сибири, на Таймыре и острове Врангеля кости мамонтов как со следами воздействия людей-охотников, так и со следами вырождения в ДНК.

Американские ученые решили выяснить, насколько быстро накапливались негативные мутации в ДНК мамонтов в последние несколько тысяч лет до их полного исчезновения с лица Земли.

Для этого они сравнили геномы мамонтов, найденных в Якутии, на Чукотке и на острове Врангеля, живших на Земле примерно 4,3 тысячи лет назад.

Сравнив геномы между собой и с ДНК индийских слонов, ученые подсчитали все вредные мутации. Выяснилось, что геном мамонтов с острова Врангеля содержит гораздо больше таких мутаций, чем должно было возникнуть в ходе обычного течения эволюции.

В частности, последние мамонты Земли потеряли из-за мутаций множество обонятельных рецепторов, а также гены, отвечающие за синтез витаминов и жизненно важных молекул.

Шерсть мамонтов из-за потери гена FOXQ1 стала прозрачной, а также были нарушены почти три тысячи генов, связанных с производством белковых молекул.

Ученые выяснили, что эти мутации появились в геноме почти одновременно и можно сказать, что они пережили «мутационный взрыв». Этот взрыв, по мнению ученых, резко ускорил вырождение мамонтов и их гибель в тот момент, когда климат в районе острова Врангеля начал меняться.

Интересно, что следы аналогичного ускоренного вырождения зафиксированы в геноме индийских слонов, численность которых также резко сократилась в последнее время.