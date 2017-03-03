Харьков, Украина, 3 марта, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Харьковский тракторный завод (ХТЗ) возобновил производство украинских тракторов, которые на 80% состоят из украинских комплектующих. Об этом 3 марта во время рабочей поездки на ХТЗ заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

President.gov.ua Пётр Порошенко на Харьковском тракторном заводе

«Завод стоял 10−11 месяцев, была задолженность по зарплате, терялись рынки (сбыта — ред.), выходить на которые не могли эти красавцы (показал на тракторы — ИА REGNUM ), которые производятся тут, у нас в Харькове, на Слабожанщине, на Украине. 80% комплектующих также производится предприятиями-смежниками, давая работу не только 2 тыс. харьковчан, непосредственно на заводе, но и десяткам тысяч машиностроителей, которые поставляют комплектующие», — сказал Порошенко.

Глава государства разрешил собственнику завода Игорю Ярославскому возобновить производство современных украинских многоцелевых транспортёров лёгкого бронирования (МТ-ЛБ).

«Я поставил 2,5 года назад задания предприятию «Оборонпрома», будут работать на оборону страны в три смены. Заедьте сейчас на завод Малышева (Харьковский завод им. Малышева, — ред.), посмотрите, как изменилась ситуация. Люди впервые за много лет получают зарплату, имеют четкую производственную программу, утвержден бюджет обороны и безопасности. На днях был утвержден государственный оборонный заказ на 2017 год. Там есть работа и для Малышева, и для Львовского, и для Николаевского, и для Киевского, и Житомирского бронетанковых заводов. Приятная новость — там есть заказы и для Харьковского тракторного (завода — ИА REGNUM ). Давайте начнем возобновлять наше спецпроизводство. Наши МТ-ЛБ очень хорошо зарекомендовали себя во время обороны государства. Никто кроме вас не сможет быстро наладить это производство. Мы не дали разворовать оборудование, мы не дали украсть документацию… Начинаем импортозамещение, начинаем выходить из той блокады, которую организовала для нас Россия по поставкам комплектующих», — призвал Порошенко.

При этом президент отметил, что начало работы ХТЗ дало возможность запустить несколько украинских заводов-смежников. В частности, возобновилась работа Лозовского кузнечно-механического завода (ЛКМЗ, Харьковская обл.), который поставляет на ХТЗ мосты, а также украинских предприятий по производству электрооборудования, шин, дисков и аккумуляторов. Порошенко отметил, что харьковские машиностроители получили финансовую поддержку от государства.

«Был найден инвестор. Инвестор получил мощную поддержку от руководства государства и руководства области. Было вложено, если я не ошибаюсь, 74 млн грн (2,7 млн долл) только на погашение задолженности по зарплатам. 150 млн (5,5 млн долл) — на закупку комплектующих. По моему поручению правительство приняло новую бюджетную программу по компенсации селянам стоимости (20%) украинских тракторов. Почти 600 млн грн (более 22 млн долл) из бюджета направлено на эту программу. И уже не 15, а 20% стоимости тракторов компенсируется из украинского бюджета, чтобы реализовать главное — покупайте украинское, потому что это качество», — сказал Порошенко.

Он отметил, что к концу 2017 года собственник пообещал поднять зарплату на ХТЗ в два раза. «Я поговорил с рабочими, они сказали, что задолженности по зарплатам нет. Более того, им выплачен аванс. Единственное, я спрашиваю: «Какая зарплата?» Не все отвечали, она пока несколько скромная, но мы договорились, и есть президентское поручение — до конца года зарплата должна вырасти в два раза. Это дорога в два конца. Мы со своей стороны помогаем находить новые рынки, мы со своей стороны помогаем определить, реструктурировать и погасить бюджетную задолженность… А инвестор должен повернуться лицом к людям, что он и делает… Во время каждого моего заграничного визита со мной будут мои министры, мои машиностроители, чтобы возвращаться на старые рынки сбыта и завоевывать новые. Альтернативы этому точно нет», — подчеркнул президент.

Напомним, в августе 2016 года секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Иван Винник заявил, что на мощностях ХТЗ планируется наладить производство украинской машины пехоты третьего поколения.

«На линиях «ХТЗ» планируется наладить производство украинской машины пехоты третьего поколения… Это предприятие также есть в планах работы на следующий год. Совместно с Министерством обороны при содействии комитета по вопросам национальной безопасности и обороны мы планируем возобновить производство МТЛБ на этом предприятии», — сказал Винник.