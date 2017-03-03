Берлин, 3 марта, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Компания Audi отзовет 681 тыс. автомобилей в Китае для устранения неисправности насоса подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), которая может привести к его перегреву, сообщает 3 марта Reuters.

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Напомним, в конце января текущего года компания Audi уже отозвала в Северной Америке около 390 тыс. автомобилей из-за неисправности насоса подачи СОЖ.

В настоящий момент компания Audi планирует отзывать по всему миру около 1 млн 100 тыс. автомобилей, включая модели A4, A5, Q5, A6 и A8.

Отзыв автомобилей в других странах связан с необходимостью обновления программного обеспечения блока управления двигателем.