Комрат, Молдавия, 3 марта, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Председателем Народного собрания (парламента) Гагаузии избран Владимир Кысса — единственный депутат от Демпартии Молдавии в гагаузском парламенте. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на специальном заседании 3 марта за Кыссу проголосовали 18 депутатов из 22 присутствующих. Всего в гагаузском парламенте 35 депутатов, из которых к настоящему моменту избраны 33.

Ok.ru Владимир Кысса

Голосование было тайным, на пост спикера были выдвинуты две кандидатуры. 18 парламентариев отдали свои голоса за демократа Кыссу, четыре — за его конкурента Михаила Манолова. Кысса поблагодарил депутатский корпус за «доверие и поддержку».

Должность председателя Народного собрания Гагаузии стала вакантной после того, как Александр Тарнавский, занимавший эту должность с 20 января 2017 года, подал в отставку спустя месяц после избрания. Причиной своей отставки он назвал незнание гагаузского языка, в то время как, согласно Уложению (конституции) Гагаузии, председатель законодательного органа должен владеть гагаузским языком.

Реальной причиной отставки Тарнавского в регионе называют его позицию при утверждении нового состава Исполкома (правительства) Гагаузии. Тогда Тарнавский поддержал новый состав исполнительного органа, в то время как выдвинувшие его ранее на пост спикера представители Демпартии Молдавии назначение Исполкома не поддержали, настаивая на поименном голосовании.