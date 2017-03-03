Нальчик, 3 марта, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Личности троих туристов, погибших при сходе лавины на горе Чегет в Приэльбрусье, установлены. Об этом сегодня, 3 марта, сообщил журналистам заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Henk Monster Лавина

Напомним, около 12:00 по московскому времени на северном склоне горы Чегет сошла лавина. В результате стихийного бедствия погибли четверо туристов — две девушки и двое мужчин. Ещё одного туриста удалось спасти.

Известно, что сход лавины произошел на северном склоне горы Чегет, который закрыт для катания.

На данный момент известно, что среди погибших были двое москвичей — мужчина 1972 года рождения и женщина 1989 года рождения. Третий опознанный погибший — женщина 1986 года рождения, проживавшая в Кирове.

Ещё один погибший мужчина пока не опознан.

Спасенный турист — мужчина 1987 года рождения, приехавший из Нижнего Новгорода.