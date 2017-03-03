Ханты-Мансийск, 3 марта, 2017, 19:37 — ИА Регнум. В городе Советском (ХМАО) в снегу застрял автомобиль скорой реанимационной помощи. Целый час не мог выбраться из дорожного сугроба, видео происшествия выложил в сеть один из жителей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Снежный занос

Скорая помощь приехала к человеку, получившему ожоги кипятком, сообщает автор видео. Машину неотложки откапывали и вытягивали из снежного плена УАЗом. На станции скорой помощи Советского ситуацию, снятую на видео, подтвердили, отметив, что довольно часто скорые застревают в сугробах. Горожане в комментариях к видео поясняют: дорогу на улице, где застрял реамомобиль, городские власти практически не чистят. Жители улицы сами нанимают снегоуборочную технику за собственные средства.

Один из депутатов городской думы Советского сообщает, что 26 декабря 2016 года был проведен конкурс по чистке и содержанию дорог в Советском сроком на два года на сумму 77 млн рублей. Конкурс выиграло ООО «Юграсервистранс», пишет агентство Ura.ru.

Причем еще вчера, 2 марта, в окружном правительстве взяли на особенный контроль расчистку муниципалитетов от снега, сообщает РИЦ «Югра». Замгубернатора ХМАО Дмитрий Шаповал отметил: выпавшее за последние четыре дня количество осадков превысило норму в семь раз. С большими задержками чистятся внутриквартальные проезды и придомовые территории. Особенно жалуются на плохую уборку снега жители Ханты-Мансийска и Сургута.

«Накануне по данному поводу мы провели видеоконференцсвязь со всеми муниципалитетами, сверили все планы по уборке снега, в том числе и опережающие, для того, чтобы не допускать коллапсов и предупредительно реагировать на выпадение обильных осадков», — заявил Шаповал. И отметил, что организованы горячие линии в муниципалитетах и профильном департаменте. Ситуация будет на контроле правительства ещё в течение 10 дней — до того момента, когда каждый город выполнит расчистку и вывоз снега.

Председатель общественного совета при Жилстройнадзоре Югры Олег Шиян призвал югорцев к терпению. «Для расчистки того огромного количества снега, которое выпало, невозможно содержать необходимое количество техники, чтобы убрать небольшой жилой фонд, который находится в ведении управления компании , — передает слова Шияна РИЦ «Югра». — С одной стороны, как собственники, мы прекрасно это понимаем. Но с другой, мы желаем иметь качественную услугу за те деньги, которые мы платим. И когда во дворе невозможно проехать с коляской или же выехать на машине, это вызывает абсолютно обоснованную негативную реакцию».