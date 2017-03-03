Каменск-Уральский, Свердловская область, 3 марта, 2017, 19:40 — ИА Регнум. В Свердловской области из-за аварии на железной дороге скорректировано движение поездов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Зима. Железная дорога

По данным МЧС, на станции Кунавино в Каменске-Уральском сошли с рельсов восемь вагонов с углём. Из-за этого движение поездов скорректировано. Электрички идут только до станции Кунавино, а пассажирские и скорые поезда — через Богданович.

Изменения коснулись поездов №145 Челябинск — Санкт-Петербург, №346 Нижневартовск — Адлер, №122 Екатеринбург — Оренбург и №808 Екатеринбург — Курган. Из-за смены маршрута они опоздали на срок от семи минут до часа.

На текущий час движение поездов восстановлено.

На месте происшествия работает комиссия СвЖД. Создан оперативный штаб. А уральское следственное управление начало проверку обстоятельств произошедшего.

Уже известно, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Ущерб окружающей среде также отсутствует, заявляют в МЧС.