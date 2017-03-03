Ставрополь, 3 марта, 2017, 19:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае семья из четырех человек отравилась, предположительно, продуктами из гипермаркета краевой столицы. Годовалую девочку спасти не удалось.

Детская коляска

Трагедия произошла в городе-курорте Кисловодске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, по предварительным данным, 28 февраля семья из четырех человек купила курицу и картофель фри в одном из гипермаркетов города Ставрополя.

Позже в машине они съели купленное, а когда приехали в Кисловодск, почувствовали недомогание. Ночью 1 марта годовалая девочка была госпитализирована в больницу с признаками отравления. Вскоре она умерла.

По факту смерти ребенка проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что на данный момент нет результатов исследований — ни заболевших людей, ни продукции из гипермаркета.

Она также сообщила, что в Роспотребнадзор не поступало сообщений о других подобных случаях отравления в крае.

Последний случай массового отравления людей продукцией из гипермаркета на Ставрополье был зафиксирован в апреле 2014 года. Тогда более 200 жителей края были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез» после употребления салатов, купленных в сети магазинов.

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Позднее в крае происходили случаи отравлений воспитанников детсада и школьников. В июне 2015 года был зафиксирован случай отравления семи воспитанников детсада в Ессентуках. Ранее, в апреле после обеда в школьной столовой села Александровского Ставропольского края к медикам обратился 51 человек.

Из них 44 человека госпитализированы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит» (кишечная инфекция). Еще три человека отравились в Новоселицком районе.

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