Богота, 3 марта, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Реализацию мирного соглашения, подписанного между властями Колумбии и FARC-EP, обсудят на Конгрессе мира. Инициаторами его проведения стали представители политических и общественных кругов страны, выступающие за развитие мирного процесса в стране, сообщает Prensa Latina.

Колумбия

Кроме этого, в ходе Конгресса мира будут обсуждаться вопросы развития мирного диалога правительства Колумбии с другой повстанческой организацией — Армией национального освобождения (ELN).

В настоящее время более 7 тысяч партизан группы FARC-EP прибыли в пункты, расположенные в 14 из 32 департаментов, где они будут находиться в течение нескольких месяцев.