Красноярск, 3 марта, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов посетил предприятие по проектированию, производству и монтажу светодиодных осветительных систем «Ледмастер». Оно работает в городе с 2010 года. Ежемесячно на предприятии производится 1200 светильников. География рынка сбыта продукции достаточно широка: от Сахалина до Калининграда. Конкурентоспособность достигается за счет соотношения цены и качества светильников, в которых установлены инновационные драйверы, разработанные красноярской компанией — резидентом бизнес-инкубатора.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Предприятие по проектированию, производству и монтажу светодиодных осветительных систем «Ледмастер»

Уникальность технологии в том, что в блок питания светодиодной осветительной системы встроен корректор коэффициента мощности. Использование такой разработки существенно повышает энергоэффективность и улучшает эксплуатационные характеристики. Гарантия на продукцию предприятия составляет семь лет.

«За последние пять лет все производители, которые занимаются производством светодиодных светильников, столкнулись с проблемами, связанными с надежностью продукции, — говорит директор «Ледмастера» Александр Кривых. — Мы уделяем этому направлению большое внимание, внедряем новые технологии, много работаем над изменением конструкции систем освещения. Что очень важно, наша продукция имеет более низкую цену по сравнению с зарубежными аналогами, потому что мы сотрудничаем с красноярскими компаниями: корпус, стекло, боковые крышки — все это изготовлено на городских производствах».

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов посетил проектный отдел, производственный цех предприятия, ознакомился с технологическим процессом сборки продукции. Руководитель проектного отдела Илья Богданов рассказал, что специалисты используют специальную программу, которая позволяет из более ста вариантов выбрать соответствующую заданным требованиям светодиодную систему освещения для объекта.

Отметим, что коллектив предприятия достаточно молодой. Руководство «Ледмастера» уделяет большое внимание воспитанию корпоративного духа компании, понимая, что основой успешного производства являются не только технологии, но и искренняя заинтересованность сотрудников в изготовлении продукции высокого качества.

Для монтажника Сергея Ярового компания — это первое место работы. «Я окончил монтажный техникум в Красноярске, — рассказ он. — Два месяца назад пришел работать в «Ледмастер». Многие мои одногруппники устроились, но не по специальности: кладовщиками, менеджерами. Не так просто найти работу молодым специалистам, ведь хочется, чтобы и условия труда, и заработная плата была хорошая. Здесь мне нравится, добираюсь на работу и домой на такси, компания оплачивает. За два месяца многому научился: наматывать катушки, паять… Фирма развивается, заказов много, думаю, что в дальнейшем я смогу стать, может быть, даже начальником производственного цеха».

В перспективных планах развития компании — модернизация производства, расширение ассортимента продукции. В этом году «Ледмастер» планирует участие в конкурсе на выполнение субподрядных работ по освещению городских улиц, которые будут комплексно отремонтированы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Завершая рабочую встречу, Эдхам Акбулатов отметил: «Сегодня в городе большое внимание уделяется вопросам энергоэффективности и энергосбережения. Производство, которое мы посетили, очень востребовано. На предприятии выпускается продукция, которая реально позволяет осуществлять энергосбережение на улицах Красноярска, в муниципальных учреждениях, на коммерческих объектах. Важно, что руководство предприятия стремится к развитию: разрабатывает конструкторские проекты, расширяет рынок сбыта, сотрудничает с резидентами бизнес-инкубатора. Именно такая деятельность, направленная на развитие высокотехнологичных производств, является важным условием экономической стабильности города и края».