Тбилиси, 3 марта, 2017, 19:02 — ИА Регнум. «Наша цель — помочь Грузии в создании эффективных и устойчивых вооруженных сил», — заявил председатель Военного комитета НАТО Петр Павел, выступая на сессии комитета в Тбилиси 3 марта.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты, обучающиеся по программе НАТО

По информации министерства обороны, сессия проходила в гостинице «Рэдиссон Блу Иверия», и на ней выступили председатель Военного комитета НАТО и министр обороны Грузии, после чего сессия перешла в закрытый режим. На ней обсуждались существующие в Черноморском регионе вызовы и вопросы усиления безопасности.

Сессия Военного комитета НАТО проводится в Грузии уже второй раз, и официальный Тбилиси рассматривает ее как очередное выражение поддержки суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Грузии.

Как заявил в обращении к участникам заседания министр обороны Грузии Леван Изория, сегодня поддержка альянса критически важна для Грузии на фоне стоящих перед регионом вызовов и «растущей агрессии» со стороны России в отношении соседних государств.

По заявлению министра, в результате проводимых в оборонной сфере реформ Вооруженные силы Грузии смогут надежно защищать свою территорию и население от открытой агрессии. В то же время Грузия продолжит вносить вклад в обеспечение международной безопасности.

Петр Павел в ответном приветственном слове одобрил и позитивно оценил готовность грузинской стороны к повышению соответствия своих вооруженных сил стандартам НАТО.

«Хочу подчеркнуть, что НАТО считает Грузию надежным партнером, сотрудничество с которым ведется в формате открытого и откровенного диалога», — заявил глава Военного комитета.