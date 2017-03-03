Тбилиси, 3 марта, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что изменение позиции конституционной комиссии в вопросе выборов президента — это заслуга активности грузинского общества, которое сумело выиграть эту борьбу. Так президент прокомментировал то решение, к которому пришла государственная конституционная комиссия на заседании 2 марта. Как сообщил председатель комиссии Ираклий Кобахидзе, во избежание спекуляций следующий президент будет избран путем прямых выборов, как это происходило до сих пор, а дальнейшие выборы будут проводиться уже в той форме, на которой остановится конституционная комиссия.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Георгий Маргвелашвили выразил благодарность общественности и подчеркнул, что именно благодаря активности общества никто не посмел лишить народ права самому избирать президента.

«Вчерашнее заявление спикера парламента ясно показало, что конституционная комиссия ведет речь не о содержательном и глубинном пересмотре конституции, а о принятии решений в связи с конкретными политиками, конкретно в связи с действующим президентом. Это наглядно показывает, что мотивация процесса — не пересмотр содержания конституции, а связанные с конкретным политиком взгляды», — констатировал Георгий Маргвелашвили.

По его словам, в обсуждение взглядов комиссии он никогда не вступал, но зафиксировал две свои позиции: первая — не лишать грузинский народ права выборов президента, и вторая — дать народу возможность зафиксировать свою позицию в процессе пересмотра конституции.

«Хочу поблагодарить общественность, потому что первая цель — не лишать народ права выборов президента — достигнута, и вы вашей активностью защитили как этот институт, так и свое право», — заявил президент и подчеркнул, что это — первое достижение в борьбе общества за свои права. Он пообещал, что сделает все, чтобы добиться и второй цели и обеспечить народу возможность участия в пересмотре конституции.