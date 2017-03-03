Тбилиси, 3 марта, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Следующие выборы президента Грузии пройдут по прежней системе, а уже дальнейшие выборы будут проводиться по той модели, на которой остановится государственная конституционная комиссия. По информации пресс-службы парламента Грузии, к такому решению пришла конституционная комиссия на состоявшемся 2 марта расширенном заседании.

ru.torange.biz Грузинский флаг

Как пояснил председатель комиссии, глава парламента Ираклий Кобахидзе, они приняли такое решение, чтобы пресечь и предотвратить все спекуляции вокруг вопроса выборов президента.

«Одним из главных предметов спекуляций были, конечно, президентские выборы. Часто говорили о том, что якобы главная и единственная цель создания комиссии и проведения реформы — не дать нынешнему президенту возможность повторного участия в выборах. Мы думаем, что не следует оставлять даже повода для подобных спекуляций. Исходя из этого, правящая команда считает, что для предотвращения всех спекуляций пока должны состояться прямые выборы президента, а уже потом мы перейдем к той системе, на которой остановится комиссия. Что касается самой системы, это, повторяю, определит комиссия», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Ранее представители правящей партии настоятельно говорили о необходимости полного перехода на парламентскую модель правления, когда президента страны будет избирать парламент. Оппозиция сочла такие заявления доказательством стремления нынешней правящей партии прибрать к рукам все слои государственной власти и превратить президента в марионетку.