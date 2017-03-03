Сан-Сальвадор, 3 марта, 2017, 19:01 — ИА Регнум. 3 марта в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Сальвадора Уго Мартинесом.

Mid.ru Сергей Лавров и Уго Мартинес

По итогам встречи состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой Сергей Лавров отметил, что Россию и Сальвадор «объединяют узы дружбы и взаимной симпатии, позитивный опыт сотрудничества за последние 25 лет, с тех пор, как были установлены дипломатические отношения между нашими странами», сообщается на официальном сайте МИД России.

Сергей Лавров также отметил, что сам несколько раз посещал Сальвадор. Он подчеркнул, что две страны отмечают двадцатипятилетний юбилей дипломатических отношений, в рамках этой даты сальвадорская сторона выступила с инициативой организации и проведения фестиваля российского кино и фотовыставки, комментирует Prensa Latina.

Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества глава МИД России выделил экономические связи. «Особое внимание будем уделять поощрению инвестиционного взаимодействия. Российская компания ОАО «Тяжмаш» заключила контракт на производство и установку энергетического оборудования для одной из ГЭС в Сальвадоре, а также будет участвовать в тендере на аналогичные поставки для других сальвадорских гидроэлектростанций. Целый ряд других российских компаний, в том числе ПАО «Силовые машины», заинтересованы в подключении к сотрудничеству с сальвадорскими партнерами», заявил в ходе совместной пресс-конференции Сергей Лавров.

Российский министр иностранных дел отметил, что Сальвадор и Россия активно сотрудничают в сфере образования. За последние три года 60 граждан Сальвадора были приняты в университеты Российской Федерации. На ближайший учебный год Сальвадору предоставлено 25 стипендий. Кроме этого, «Русский мир» планирует расширить сеть преподавания, в том числе путем предоставления услуг преподавателей, сообщается на официальном сайте МИД России.

Отметим, что в 2016 году обе страны подписали соглашение о безвизовом режиме, что должно помочь активизации туристического обмена. Со своей стороны, Уго Мартинес выразил удовлетворение итогами своего визита в Россию и напомнил, что в 2017 году не только отмечается четверть века дипломатических отношений между двумя странами, но и 25 лет с момента подписания мирных соглашений в Сальвадоре, комментирует Prensa Latina.

Напомним, что общее количество жертв внутреннего конфликта оценивается в 75 тысяч человек, большинство из которых — мирные жители. Люди погибали как от зверств «эскадронов смерти», так и от налетов авиации. Кроме того, в начале гражданской войны тысячи детей в ходе военных операций были похищены из семей и по подложным документам вывезены из страны, став жертвами незаконной торговли людьми, отмечает издание El Faro.

Сегодня же министр иностранных дел Сальвадора Уго Мартинес передал личное послание от президента Сальвадора российскому лидеру Владимиру Путину, в котором речь идет о создании механизма мониторинга Центральноамериканской интеграционной системы. Также в послании говорится об углублении отношений между Россией и Сальвадором, передает РБК.

Отметим, что в ходе визита в Россию министр иностранных дел Эквадора намерен встретиться с представителями банковского сектора, промышленных предприятий, обсудить инвестиционные проекты. Особое внимание будет уделено таким направлениям, как рыболовство и геотермальная энергетика.