Тбилиси, 3 марта, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Правительство Грузии откликнулось на обвинения представителей оппозиции в связи с решением Верховного суда по делу телекомпании «Рустави-2» и призвало всех, в первую очередь, проявлять уважение к демократическим институтам. Об этом говорится в специальном заявлении правительства.

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«Всем ясно, что спор вокруг телекомпании «Рустави-2» ведется на фоне тяжелого наследия. Несколько лет шел судебный спор в защиту права собственности. Это дело уже прошло три инстанции независимого суда, а большая палата Верховного суда решением девяти судей приняла определение о возвращении этой телекомпании законному владельцу», — поясняют в правительстве Грузии.

Согласно этому заявлению, правительство Грузии ценит и защищает свободу СМИ и делает все для обеспечения плюралистической медиа-среды.

«Мы глубоко верим, что для развития страны необходимо уважать решения демократических институтов. В то же время правительство не жалеет усилий для защиты свободы СМИ и слова в стране», — говорится в заявлении.

Как известно, 2 марта Верховный суд Грузии вынес решение, которым владельцем 60% доли телекомпании «Рустави-2» объявил ее бывшего владельца Кибара Халваши, а 40% присудил ООО «Панорама». Бывшие и нынешние лидеры «Национального движения», руководство и коллектив телекомпании расценили это решение как выполнение заказа бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, намеревающегося, по их оценке, прибрать к рукам все независимые СМИ.