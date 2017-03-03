Вашингтон, 3 марта, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Компания Mercedes отзовет в США 354 тыс. автомобилей из-за неисправности стартера, которая может привести к возгоранию, сообщает 3 марта Associated Press.

Pixabay.com Эмблема Mercedes

Отзыв коснется ряда внедорожников, автомобилей С и Е-класса, проданных в период между 2015 и 2017 годами.

Компания Mercedes начала исследование данной технической неисправности в июне прошлого года, когда поступили отчеты о «термически поврежденных» стартерах.

Владельцы автомобилей получат уведомление о необходимости проведения ремонтных работ. Устранение неисправности стартера продолжится в июле этого года, когда будут получены необходимые запасные части.

Напомним, в марте прошлого года Mercedes отозвал в КНР несколько сотен седанов С-класса из-за конструктивного недостатка панорамных крыш, который мог причинить ущерб здоровью водителя и пассажиров.