Вильнюс, 3 марта, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис сегодня, 3 марта, встретился с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, ответственным за евро, социальный диалог, финансовую стабильность, финансовые услуги и союз рынков капитала, сообщили ИА REGNUM в канцелярии Сейма. На встрече было подчеркнуто, что вопрос Белорусской АЭС является не только объектом двусторонних отношений Литвы и Белоруссии, но и «проблемой всего ЕС».

President.gov.by На строительстве Белорусской АЭС. 2015

«Важно, чтобы страны ЕС одинаково смотрели на значение этого вопроса, потому что угрозы, связанные с небезопасностью этой электростанции, возникают не только перед Литвой, у границы которой строится АЭС, но и перед всеми странами ЕС», — сказал Пранцкетис.

По его словам, взгляд ЕС и Белоруссии на соблюдение международных стандартов в сфере охраны окружающей среды и ядерной безопасности, на культуру безопасности и управление инцидентами на Белорусской АЭС фундаментально различаются. «Инциденты, постоянно повторяющиеся на строительной площадке Белорусской АЭС, особенно те, что связаны с корпусами реакторов, вызывают еще большее беспокойство», — подчеркнул глава Сейма.

По словам главы парламента, для Литвы также очень актуален вопрос финансирования процесса прекращения деятельности Игналинской АЭС. «У Литвы нет возможности в одностороннем порядке гарантировать должное закрытие Игналинской АЭС, поэтому важно предусмотреть достаточное финансирование из бюджета ЕС в будущей многолетней финансовой перспективе, чтобы Игналина стал историей и моделью успеха ядерной безопасности», — сказал спикер Сейма.

На встрече также шла речь о геополитической ситуации, о ситуации в сфере безопасности, экономической ситуации ЕС и Литвы. Домбровскис отметил, что экономика Литвы в контексте ЕС оценивается положительно и значительно восстанавливается. На встрече было отмечено, что структурные реформы — существенный элемент, стимулирующий долголетний и устойчивый рост экономики.