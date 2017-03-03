Вильнюс, 3 марта, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Средняя месячная зарплата до вычета налогов в хозяйстве Литвы (без индивидуальных предприятий) в четвертом квартале 2016 года, по сравнению с третьим кварталом 2016 года, выросла во всех округах, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 марта, в Департаменте статистики Литвы. Больше всего средняя месячная зарплата до вычета налогов выросла в предприятиях, учреждениях и организациях Тельшяйского (6,6%), Алитусского (4,2%) и Каунасского (3,9%) округов.

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Средняя зарплата медленно, но растёт по всей стране. Рост зарплаты в четвертом квартале 2016 года, по сравнению с третьим кварталом 2016 года, был обусловлен сезонностью, более высокими выплаченными одноразовыми премиями, прибавками, доплатами и денежными выплатами, повышенной с 1 сентября зарплатой учителям, воспитателям, социальным работникам и другим специалистам ученых заведений.

В четвертом квартале 2016 года самую большую зарплату до вычета налогов получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского (901,3 евро), Каунасского (813,2 евро) и Клайпедского (809,9 евро) округов. Самую низкую зарплату до вычета налогов получили работники Таурагского, Мариямрльского и Алитусского округов, она достигала соответственно 670,6, 676,5 и 710,6 евро.

За год (в четвертом квартале 2016 года, по сравнению с четвертым кварталом 2015 года) средняя месячная зарплата до вычета налогов выросла во всех округах, больше всего в Таурагском и Шяуляйском (по 9,6%), в Вильнюсском (8,9%) и Каунасском (8,7%) округах. Средняя месячная зарплата после вычета налогов быстрее всего росла в Таурагском (10,2%), Шяуляйском (10,1%), Алитусском (9,%) и Вильнюсском (9%) округах.

На годовой рост зарплаты повлияла увеличенная с января и с 1 июля 2016 года минимальная зарплата, увеличенная с 1 июля зарплата работникам медучреждений, увеличенная с 1 сентября зарплата работникам учебных заведений и другие причины.

На более быстрый рост зарплаты после вычета налогов, по сравнению с зарплатой до вычета налогов, повлиял изменившийся с 1 января 2016 года порядок подсчета размера доходов, не подлежащих налогообложению, установленный в законе о подоходном налоге с населения, и увеличенный дополнительный размер доходов, не подлежащих налогообложению.

Средняя месячная зарплата до вычета налогов в четвертом квартале 2016 года, по сравнению с предыдущим кварталом, увеличилась во всех самоуправлениях, за исключением Пренского и Скуодского (в них соответственно сократилась на 0,1% и 0,4%). Больше всего зарплата выросла в Нерингском (17,3%), Мажейкяйском (9,3%) и Пакруойском (8,6%) районах.

В четвертом квартале 2016 года наибольшую зарплату до вычета налогов получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского самоуправления (925,6 евро), Клайпедского самоуправления (872,1 евро), самоуправлений Йонавского района (847 евро), Каунасского самоуправления (833 евро) и Висагинского самоуправления (832,1 евро). В этих самоуправлениях средняя зарплата до вычета налогов превысила средний показатель страны соответственно на 102,8, 49,3, 24,2, 10,2 и 9,3 евро. Меньше всего заработали работники самоуправлений Калварийского (599,5 евро), Шальчининкского (608,1 евро), Скуодского (609,6 евро), Зарасайского (610,1 евро) районов. Разница между Вильнюсским самоуправлением и самоуправлением Калварийского района в четвертом квартале 2016 года составила 326,1 евро.

За год (в четвертом квартале 2016 года, по сравнению с четвертым кварталом 2015 года) средняя месячная зарплата до вычета налогов выросла во всех округах — от 1,6% в Ретавском районе до 16,7% в Паневежском районе.

Среднее число работников в хозяйстве страны в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом сократилось на 6,7 тыс. (0,6%). Это было обусловлено сократившимся числом работников во всех округах (от 0,1% в Шяуляйском округе до 2% в Таурагском округе).

За четвертый квартал среднее число работников сократилось в большинстве самоуправлений (в 51), больше всего в Нерингском (23,4%) и Палангском (15,5%), и незначительно выросло в 9 самоуправлениях.

За год (в четвертом квартале 2016 года, по сравнению с четвертым кварталом 2015 года) среднее число работников в хозяйстве страна выросло на 15,4 тыс. (1,3%). Число работников выросло в Шяуляйском (3,6%), Клайпедском (2,3%), Каунасском (1,8%), Вильнюсском (1,5%) и Паневежском (0,7%) округах. В остальных округах среднее число работников незначительно сократилось (от 0,8% в Мариямпольском до 2,9% в Утенском округах).

За год среднее число работников выросло в 31 самоуправлении, больше всего в самоуправлениях Игналинского (10,1%), Клайпедского (7,7%) и Каунасского (6,3%) районов и в Шяуляйском самоуправлении (6,1%), а сократилось в 29 самоуправлениях, больше всего в самоуправлении Лаздийского района (20,7%).