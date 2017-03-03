Вильнюс, 3 марта, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Школьники в Литве отдыхают на каникулах едва ли не дольше всех в странах ЕС, при этом учебная нагрузка за короткий по сравнению с другими странами учебный год, одна из самых больших. Чтобы разгрузить школьников в Литве решили удлинить учебный год, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 марта.

Школьница

То, что будет продлен учебный год, не означает, что будет расширена программа обучения, говорит министр образования и науки Юргита Петраускене, добавляя, что такое решение даже предоставит ученикам больше свободного времени. «У наших учеников, по сравнению с другими странами, чуть ли не самый короткий учебный год, это означает, что у них и самые длинные каникулы, а образовательные программы у нас очень похожи. Сейчас в школе довольно высокое напряжение, как для учителя — изложить всю программу, так и для ученика, потому что наши ученики, по сравнению с другими странами, выполняют чуть ли не больше всего домашних заданий. Мы не меняем план и содержание обучения, мы просто дискутируем о возможности распределить тот же самый план обучения на более длительный срок», — сказала министр.

По мнению Петраускене, более длительный учебный год позволит предоставить детям больше свободного времени, сократит напряжение в школе. «Мы опираемся на результаты международных исследований, на рекомендации ОЭСР для Литвы, также на результаты исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Установлена четкая связь, что длительность учебного года влияет на достижения учеников», — говорит министр.

По ее словам, планируется решить вопрос занятости детей. «Организовывать для детей осмысленную деятельность в течение трех месяцев летних каникул — большой вызов для большинства семей, помимо того, чтобы продлить учебный год, мы также предлагаем укрепить роль неформального образования и повысить занятость детей через летние лагеря, другую различную деятельность», — заявила Петраускене.

Решение по поводу продления учебного года планируется принять в этом году, но решение, по словам министра, вступило бы в силу со следующего учебного года.