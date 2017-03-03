Пхенчхан, Южная Корея, 3 марта, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Французский биатлонист Мартен Фуркад досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону. Об этом стало известно сегодня, 3 марта, после завершения спринта на этапе турнира в южнокорейском городе Пхенчхан.

Miceman Мартен Фуркад

В сегодняшнем спринте Фуркад занял только третье место. Но он заработал тем самым 1068 очков и стал недосягаемым для соперников.

На данный момент в общем зачете на второй позиции идет российский биатлонист Антон Шипулин. Но спринт он откатал неудачно, и на его счету в целом только 768 баллов.

На третьем месте в общем зачёте — германский биатлонист Симон Шемпп. Но нынешний этап Кубка мира в Южной Корее он пропускает.

В Пхенчхане проходит седьмой этап Кубка мира по биатлону. 4 марта в рамках этого этапа пройдут женская и мужская гонки преследования. 5 марта состоится эстафета.