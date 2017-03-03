Вашингтон, 3 марта, 2017, 18:10 — ИА Регнум. «Трамп проиграл битву в целом. Второй удар за месяц ему не пережить: Джефф Сешнс, персона абсолютного доверия хозяина Овального кабинета и просто его старый надежный друг, тоже уйдет, как и Майкл Флинн, — уверена газета. — И есть основания подозревать, что у Трампа в команде это не последний, кто контактировал с русскими агентами. Генпрокурор согласился, чтобы случай его переговоров с послом РФ Сергеем Кисляком был расследован».

Max Goldberg Дональд Трамп

Автор публикации, нью-йоркский корреспондент Ян Мартинес Аренс цитирует американского генпрокурора: «Я был на этой встрече в сопровождении трех помощников и двух отставных полковников», однако не верит в то, что, по словам Сешнса, речь не шла о выборах, а касалась других вопросов.

«Разведслужбы не верят президенту и копаться будут во всех фактах контактов с русскими, о которых становится известно, — делает вывод журналист. — Мы уже видим, к чему приводят постоянные похвалы Владимира Путина».

На очереди у спецслужб, надо полагать, зять президента Джаред Кушнер, который, оказывается, тоже был замечен однажды в обществе российского посла на каком-то рауте. То, что раут состоялся в декабре 2016-го, то есть уже после выборов, никого не смущает: главным разведчиков и прессы раздражителем является, кажется, уже не Трамп, а Кисляк. И любой контакт с русскими, неважно, на какую тему шел разговор, может, кто-то просто уступил кому-то место в метро, звучит теперь в Америке как обвинение.