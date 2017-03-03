Брянск, 3 марта, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшему начальнику управления ветеринарии Брянской области Владимиру Пономареву, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Ранее Владимир Пономарев был приговорен к 5,5 года лишения свободы за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

«Оспаривая доказанность вины, осужденный и его адвокаты обжаловали приговор в вышестоящей судебной инстанции. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалоб. Приговор суда оставлен без изменения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в суде было доказано, что Владимир Пономарев в 2014 году получил 200 тысяч рублей от предпринимателя, в чьем хозяйстве был обнаружен очаг африканской чумы свиней. Взамен чиновник не установил карантин на предприятии. Кроме того, он поручил своим подчиненным изготовить поддельные документы о том, что все зараженные свиньи убиты. В итоге мясо от зараженных поросят продали местным жителям.

О преступлении стало известно благодаря ДТП с участием грузовика, который перевозил свиней. После экспертизы оказалось, что животные заражены вирусом.

Владимир Пономарев был задержан летом 2015 года.