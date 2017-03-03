Москва, 3 марта, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Зависимость минимального размера уставного капитала застройщика от максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика или связанных с ним юрлиц предлагается уточнить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, соответствующий законопроект внесен в Госдуму Законодательным собранием Саратовской области.

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Сейчас в законодательстве установлена зависимость минимального размера уставного капитала застройщика или минимального размера суммы уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юрлиц от максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика или застройщика и связанных с застройщиком юрлиц. Например, площадь объектов до 100 тыс. метров — 150 млн рублей уставного капитала, площадь от 250 тыс. метров — 400 млн уставного капитала.

По мнению авторов законопроекта, разрыв между этими градациями несоразмерно велик. «Учитывая, что на практике максимальная площадь всех объектов долевого строительства, строительство которых осуществляется застройщиком или связанными с застройщиком юридическими лицами с привлечением средств участников долевого строительства и которые не введены в эксплуатацию, составляет от 100 до 250 тыс. квадратных метров, считаем нецелесообразным установление для них одинакового минимального размера уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юрлиц», — отмечают саратовские депутаты.

В связи с этим законопроектом предлагается ввести более подробную градацию зависимости уставного капитала застройщика от максимального объема долевого строительства: при площади объектов не более 100 тыс. квадратных метров — 150 млн рублей, не более 150 тыс. квадратных метров — 200 млн рублей, не более 250 тыс. квадратных метров — 250 млн рублей.