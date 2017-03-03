Москва, 3 марта, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Отношения между Кремлем и Белым домом, подорванные бывшим президентом США Бараком Обамой, будет сложно восстанавливать, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

При этом Рябков отметил, что задача эта не относится к разряду неразрешимых и над этим будет вестись соответствующая работа.

Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что работа над нормализацией российско-американских отношений будет проходить в той последовательности, которую выберет Вашингтон.

«Конечно, учитывая произошедшее, восстанавливать порушенные администрацией Обамы отношения сложнее, но это вполне решаемая задача. Вполне достижимая цель, и мы над ней будем работать в том ритме, с той интенсивностью и в последовательности шагов, которые будут комфортны для американской стороны», — цитирует заявление Сергея Рябкова RT.

Сергей Рябков особо отметил, что в Москве убеждены в том, что сложный период в отношениях между Россией и США рано или поздно закончится.

Напомним, президентство Барака Обамы было ознаменовано систематическими недружественными шагами и мерами в отношении России.