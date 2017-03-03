МИД РФ: После Обамы отношения России и США будет сложно восстановить
Москва, 3 марта, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Отношения между Кремлем и Белым домом, подорванные бывшим президентом США Бараком Обамой, будет сложно восстанавливать, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
При этом Рябков отметил, что задача эта не относится к разряду неразрешимых и над этим будет вестись соответствующая работа.
Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что работа над нормализацией российско-американских отношений будет проходить в той последовательности, которую выберет Вашингтон.
«Конечно, учитывая произошедшее, восстанавливать порушенные администрацией Обамы отношения сложнее, но это вполне решаемая задача. Вполне достижимая цель, и мы над ней будем работать в том ритме, с той интенсивностью и в последовательности шагов, которые будут комфортны для американской стороны», — цитирует заявление Сергея Рябкова RT.
Сергей Рябков особо отметил, что в Москве убеждены в том, что сложный период в отношениях между Россией и США рано или поздно закончится.
Напомним, президентство Барака Обамы было ознаменовано систематическими недружественными шагами и мерами в отношении России.