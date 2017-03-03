Берлин, 3 марта, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом намечена на середину марта, сообщает 3 марта Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Собеседник агентства сообщил, что встреча двух лидеров запланирована на 14 марта. Переговоры пройдут в Вашингтоне.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт добавил, что не отрицает сообщение о предстоящей встрече.

Напомним, ранее канцлер Германии заявила, что после победы Трампа рухнули надежды на сделку о свободной торговле между ЕС и США.

«Мы больше не питаем надежды на трансатлантическую торговую сделку. Это не реалистично. Мы хотя бы надеемся, что мы не начнем новую торговую войну», — считает Меркель. В феврале текущего года эксперт партии Христианско-демократический союз (ХДС) по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт заявил, что новая администрация США проявляет большой интерес к диалогу с Германией в сфере торговли.