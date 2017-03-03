Нижний Новгород, 3 марта, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде чиновник районной администрации за свое покровительство в бизнесе получал от местного предпринимателя наборы новогодних подарков, которые потом от имени администрации передавал различным лицам при проведении праздничных мероприятий.

ru.torange.biz Новогодние подарки

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, теперь уже бывший и.о. начальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и инвестиций администрации Канавинского района Дмитрий Романов, обвиняемый по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), полностью признал свою вину. Дело уже передано в суд.

В ходе расследования установлено, что в декабре 2015 года к обвиняемому обратился предприниматель с просьбой разъяснить ему процедуру продления договора аренды по размещению нестационарного торгового объекта на территории Канавинского района.

В ходе беседы Романов выяснил, что у предпринимателя на территории района незаконно размещены три нестационарных торговых объекта.

Используя свое служебное положение, Романов предложил предпринимателю предоставить ему безвозмездно детские новогодние подарки в виде набора кондитерских изделий. Взамен он пообещал спасти от сноса принадлежащие предпринимателю торговые объекты.

С 26 декабря 2015 года по 4 января 2016 года потерпевший неоднократно привозил закупленные им детские новогодние подарки и передавал их лично Романову.

В СК РФ уверены, что действия обвиняемого повлекли «нарушение законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в причинении имущественного вреда потерпевшему на общую сумму около 50 тыс. рублей, в подрыве авторитета органа местного самоуправления, нормального функционирования, в соответствии с целями и задачами, установленными законодательством, органа местного самоуправления, регулирующего вопросы государственной поддержки потребительского рынка и защиты прав потребителей».

Нестационарные торговые объекты, самовольно размещенные потерпевшим, демонтированы лишь после освобождения Романова от замещаемой должности.

Как сообщало ИА REGNUM, дело в отношении Романова рикошетом задело и и.о. главы Канавинского района Михаила Шарова. Его также подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы по Шарову выделены в отдельное производство в ходе расследования уголовного дела Романова.

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Шаров утверждает, что Романов действовал самостоятельно, никаких поручений по приобретению новогодних подарков со стороны главы района ему не давалось, денег из бюджета на эти цели не выделялось. Кроме того, никаких новогодних мероприятий и раздачи подарков администрация не проводила. Праздничные мероприятия на территории района, по словам Шарова, могли проводить иные структуры. Сотрудники администрации могли быть приглашены на эти мероприятия, но их участие не являлось обязательным.

Следствие полагает, что показания Шарова не соответствуют действительности, а его действия «свидетельствуют о выражении им неуважения к органам предварительного следствия, его профессиональной некомпетентности и низких моральных качествах».

В связи с этим следствие предложило главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову в течение месяца рассмотреть вопрос о привлечении Шарова к дисциплинарной ответственности.