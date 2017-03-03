Чебоксары, 3 марта, 2017, 17:32 — ИА Регнум. В 2016 году заемщикам Чувашии банки выдали кредитов на общую сумму 104,3 млрд рублей. Это на 8,9% больше, чем в 2015 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Общий объем задолженности по кредитам «незначительно снизился» (на 0,1%) и составил 147,2 млрд рублей, говорится в релизе. В том числе задолженность предприятий составила 65,9 млрд рублей, населения — 81,3 млрд рублей. Средняя стоимость кредитов для нефинансовых предприятий по итогам декабря 2016 года составила 12,1%, снизившись по сравнению с декабрем 2015 года на 2,2 процентного пункта, по кредитам населению — на 1,5 процентного пункта до 14,6%.

Объем средств клиентов, привлеченных банками на территории республики, вырос на 15,5% и достиг 137,7 млрд рублей. В том числе вклады населения увеличились на 13,5% и составили 108,1 млрд рублей.

Отметим, на 1 января 2017 года банковский сектор Чувашии представлен тремя самостоятельными банками и четырьмя филиалами кредитных организаций, головные офисы которых находятся за пределами региона. Кроме этого, в республике действует 328 внутренних структурных подразделений самостоятельных банков и кредитных организаций, зарегистрированных вне территории региона.