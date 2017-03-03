Бостон, США, 3 марта, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Избыточные токсичные выбросы двигателей Volkswagen, которые не соответствуют экологическим стандартам, могут привести к преждевременной смерти 1 200 человек в Европейском союзе, сообщает 3 марта The Economic Times со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института (MIT).

Simone Ramella Выхлопные газы

Исследователи MIT отметили, что компания Volkswagen установила на свои автомобили, оснащенные дизельными двигателями, программное обеспечение, которое позволяло обходить проверки на уровень выбросов токсичных веществ. Уровень выбросов дизельных двигателей Volkswagen превышал лимиты, предусмотренные европейским экологическим законодательством, примерно в четыре раза.

В сентябре 2015 года руководство Volkswagen призналось, что с 2008 по 2015 год по всему миру было продано 11 млн дизельных автомобилей, оснащенных двигателями, которые не отвечали требованиям экологического законодательства.

Ученые MIT заявили, что избыточные токсичные выбросы двигателей Volkswagen уже оказали негативное влияние на население США и Европейского союза.

Исследователи подсчитали какой вред здоровью могли бы принести избыточные выбросы 2 млн 600 тыс. дизельных автомобилей Volkswagen, проданных в Германии. Согласно исследованию, пострадало население не только Германии, но всего Европейского союза.

В странах Европейского Союза могут преждевременно скончаться около 1 тыс. 200 человек, так как срок жизни каждого пострадавшего сократился примерно на 10 лет в результате избыточных выбросов в период между 2008 и 2015 годами.

Более 60% случаев преждевременной смерти, около 500 человек, может быть зарегистрировано в Германии.

Напомним, исследование MIT было опубликовано в журнале Environmental Research Letters.