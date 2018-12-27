Калуга, 3 марта, 2017, 17:25 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы следственного управления СКР по Калужской области. Место происшествия.

11-летний ребенок пострадал в результате падения наледи с крыши дома в Калуге. Инцидент произошел на улице Королева, 12/32. Ребенок госпитализирован и в данный момент находится в больнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Тимур Керимов.

По предварительным данным трагедия произошла, когда два мальчика 10 и 11 лет проходили по улице мимо здания. В этот момент с крыши упала наледь. Пострадал один ребенок. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM, старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова, в январе 2017 года прокуратурой Калуги был установлен ряд нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в деятельности управляющих организаций в части бездействия по уборке и очистке накапливающегося на крышах снега наледи и сосулек. Проверками установлены нарушения в отношении 37 многоквартирных домов. По результатам указанных проверок с целью устранения выявленных нарушений в январе в адрес руководителей 12 управляющих организаций внесены представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 8 должностных лиц. Также калужской прокуратурой руководителям 22 управляющих организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушений по уборке территорий в зимний период.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Калуге с крыши дома №29 по улице Московской сорвалась глыба льда и упала на проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшая была доставлена в Калужскую областную больницу, где ей была оказана экстренная медицинская помощь. Однако от полученной травмы женщина скончалась.