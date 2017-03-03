Донецк, 3 марта, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко распорядился организовать первый за последние три года футбольный матч на стадионе ФК «Шахтер» «Донбасс Арена». Об этом Захарченко заявил 3 марта на пресс-конференции в Донецке, передает ИА REGNUM.

Pogodin-vlad Стандион «Донбасс-Арена»

«Я также хочу предложить, чтобы первый матч на «Донбасс Арене» прошел между батальонами «Сомали» и «Спарта» в честь погибших командиров — наших Героев, моих друзей и братьев Михаила Толстых и Арсена Павлова. Думаю, матч состоится в ближайшее время… Сегодня же дам задание, чтобы в ближайшее время на «Донбасс Арене» состоялся первый матч», — пообещал Захарченко.

При этом Захарченко пообещал снять с фасада стадиона плакаты футболистов ФК «Шахтер», заменив их героями ДНР. «Когда «Донбасс Арена» снова засияла, я получил незабываемое удовольствие. Я хочу посоветоваться с нашим народом на предмет того, что будет размещено на стадионе. Сейчас там установлены портреты футболистов, которые играли в футбол и однажды принесли славу ФК «Шахтер», пройдя с клубом тяжелые испытания. Однако сейчас там размещены и портреты тех, кто к футбольному клубу уже не имеет никакого отношения, в том числе и иностранцев. Этот стадион всегда был символом Донецка, и его красота была одной из самых больших достопримечательностей нашего города. Я считаю, что размещения портретов на стадионе достойны те люди, кто достойно представлял и представляет республику — это герои ДНР, заслуженные деятели культуры и искусств, герои труда и спорта, врачи. Мы проведем открытое народное голосование и по его итогам определимся с теми кандидатами, чьи портреты по праву будут установлены на «Донбасс Арене», — отметил Захарченко.

Кроме того, Захарченко напомнил, что ДНР не снимает экономическую блокаду с Украины. «Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Мы объявляем блокаду Украине», — сказал Захарченко.

Справка: футбольный стадион вместимостью 52 667 зрителей был построен в Донецке украинским олигархом Ринатом Ахметовым в 2009 году. По мнению футбольных функционеров, пятизвездочный стадион является лучшим в Восточной и Центральной Европе. По словам, руководителя проекта строительства стадиона Сергея Исакова, сооружение комплекса нового стадиона в Донецке обошлось в сумму около 400 млн долл.

Напомним, в 2013 году, по данным соцопроса, проведенного компанией DIAC, большая часть жителей Донецка назвали ФК «Шахтер» и «Донбасс Арену» главными символами Донбасса. В частности, за «Донбасс Арены» отдали свои голоса 45% респондентов; шахты — 41%; ФК «Шахтер» — 35%; Святогорскую лавру — 18%; терриконы — 16% респондентов. На вопрос, кого из известных людей считаю гордостью Донбасса, большинство респондентов назвало украинского олимпийского рекордсмена Сергея Бубку (43% голосов), бизнесмена Рината Ахметова (20%), украинскую олимпийскую чемпионку Лилию Подкопаеву (16%); Вадима Писарева (10%); Алексея Стаханова (9%).