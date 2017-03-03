Москва, 3 марта, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Принятие законопроекта о запрете ввоза на территорию России из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) санкционной и иной запрещенной к ввозу в РФ может затянуться, а за это время антироссийские санкции могут быть ослаблены либо отменены, что, соответственно, приведет к пересмотру либо отмене и российского продовольственного эмбарго. Впрочем, как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, санкции Запада против России могут быть введены «навсегда», соответственно, российским фермерам и производителям продуктов питания не следует бояться возможной отмены российского эмбарго, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Креветки

«Что касается возможного обострения либо определенного охлаждения отношений России с Белоруссией или иными соседями России по ЕАЭС из-за принятия такого закона, то такие опасения также сильно преувеличены. Так, санкционная и иная запрещенная продукция на российский рынок ввозится в основном из Белоруссии и Казахстана, и в очень небольшом объеме из Киргизии, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). При этом наибольшая часть продукции, поступающая в Россию из стран Евразийского Союза, в том числе, из «проблемных» стран, является легальной», — пояснила Мильчакова.

«Так, согласно данным ЕЭК, из 600 белорусских фирм, которые занимаются поставками импортной продукции в Россию, претензии у российской ФТС в 2014—2016 годах возникали только к 20 компаниям или всего к 3% от общего числа фирм, ввозящих в Россию товары из Белоруссии. Таким образом, подавляющее большинство экспортеров белорусских товаров в Россию избегает торговли такими сомнительными продуктами, как рыба и морепродукты из несуществующего «Белорусского моря», а также псевдоитальянскими пармезаном и моцареллой», — отметила эксперт.

«Что касается Казахстана, то на российский рынок нелегально поступает из этой страны в основном китайская продукция, которая не подпадала под российское продовольственное эмбарго, то есть речь идет о непродовольственных товарах, и объем поступлений такой продукции может составлять около $400 млн ежегодно, по оценкам, приводившимся в казахстанских СМИ, но это очень незначительная сумма по сравнению с миллиардными оборотами торговли внутри ЕАЭС», — считает Мильчакова.

«Проблема может быть решена путем унификации таможенного законодательства стран Евразийского Союза и принятием общего Таможенного кодекса ЕАЭС, который будет ограничивать ввоз нелегальной продукции на территорию всего ЕАЭС, а не только одной России. Санкции санкциями, а евразийские экономические отношения уже налажены и их совершенствование — это вопрос времени, решению которого не помешает никакой Запад», — высказала свое мнение эксперт.

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Напомним, в Госдуму РФ внесен законопроект о запрете ввоза на территорию России из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) санкционной и иной запрещенной к ввозу в РФ продукции, преимущественно продуктов питания. Если законопроект наберет необходимое количество голосов, чтобы стать законом, и пройдет все стадии его принятия, то с российских прилавков могут исчезнуть «белорусские» креветки и пармезан, а также иная санкционная еда.