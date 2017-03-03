Великий Новгород, 3 марта, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 3 марта, вынес постановление о заочном заключении под стражу Дмитрия Кривицкого, представлявшего Новгородскую область в Совете Федерации РФ с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, суд удовлетворил ходатайство СУ СК России по Новгородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего сенатора.

Council.gov.ru Дмитрий Кривицкий

30 января 2017 года в отношении Кривицкого возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки — по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он обвиняется в получении в 2012 году, когда был действующим сенатором, взятки в сумме 15 млн рублей «за способствование в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц».

Обвинение Кривицкому не предъявлено, поскольку его местонахождение не установлено. 28 февраля 2017 года он был объявлен в федеральный, а 1 марта 2017 года — в международный розыск.

«Изложенные обстоятельства дают суду достаточные основания полагать, что Кривицкий умышленно скрывается от явки к следователю, в связи с чем доводы следствия, что при избрании более мягкой меры пресечения обвиняемый может скрыться, чем воспрепятствовать производству по делу, суд признает состоятельными», — отметил официальный представитель суда Валерий Таганский.

В отношении обвиняемого экс-сенатора постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которые будут исчислять с момента его фактического задержания.

Напомним о том, что ранее в ходе рассмотрения «дорожного дела» Новгородским районным судом было вынесено частное постановление в адрес руководителя Следственного комитета Российской Федерации с просьбой дать процессуальную оценку действиям экс-сенатора Дмитрия Кривицкого.

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