Ставрополь, 3 марта, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Владельцев индивидуальных жилых домов могут обязать платить за сбор и вывоз мусора еще до вступления в силу новых правил обращения с бытовыми отходами. Такая необходимость возникает в связи с «катастрофической ситуацией», которая складывается в сёлах, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. В сельских территориях до 70% населения не платит за вывоз мусора.

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Люди предпочитают жечь мусор у себя во дворах или сбрасывать его в лесополосах и открытых территориях, создавая стихийные свалки. Об этом депутату рассказали главы сёл Кочубеевского района Ставропольского края. По их данным, в селах только пятая часть населения платит за вывоз мусора.

Это создает предпосылки для загрязнения окружающей среды, мешает реализации экологических программ и установлению согласованных тарифов по сбору и вывозу мусора. Муниципалитеты продолжают платить штрафы за стихийные свалки, а люди продолжают их создавать. Вместе с тем закон позволяет жителям частных домов решать этот вопрос самостоятельно. Нет предписаний, обязывающих их платить за вывоз мусора.

Федеральный законодатель назвала такое положение вещей в селах «катастрофой».

«Поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» предусматривают введение платы за обращение с отходами для владельцев индивидуальных жилых домов. Эта норма заработает только тогда, когда регион перейдет на новую модель и выберет регионального оператора. Но темпы реформы низкие, возможно, на селе придется что-то менять раньше», — высказала мнение законодатель.

Сегодня за вывоз мусора в Кочубеевском районе берется 154 рубля с семьи в месяц. На совещании говорили о том, что оправданная стоимость услуги — 72 рубля с человека при условии, что платить будут все, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Тимофеева напомнила, что Ставрополье может войти в число пилотных регионов, где новые правила обращения с отходами запустят раньше 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственная дума вынуждена отложить реформу отрасли по обращению с отходами из-за того, что целый ряд регионов оказался к ней не готов. Там не приняты местные законы, позволяющие создать регионального оператора, не разработаны комплексные планы расположения полигонов и так далее.

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Ставрополье готово к переходу к новым правилам обращения с отходами. Подготовлена законодательная база для создания регионального оператора по утилизации мусора, создана дорожная карта обращения с отходами, разработана территориальная схема обращения с отходами. Она предполагает создание 15 перегрузочных станций для начальной переработки мусора и даух межмуниципальных центров утилизации.

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В регионе подготовлена техническая база для полного цикла обращения с отходами, сформированы восемь кластеров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, охватывающие всю территорию края. В 2017 году край сформирует схему расположения полигонов ТБО.

У региона есть все шансы войти в число десяти пилотных субъектов в России, где новые правила заработают раньше 2019 года. На эти цели из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства. Это также поможет решить ряд экологических проблем региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году правительство РФ утвердило новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые устанавливают порядок их сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Требования правил включают в себя автоматическую сортировку ТКО, обеспечение переработки мусора и получение вторичной продукции. Мусорный транспорт снабдят системами спутниковой навигации. Тарифы будут устанавливаться региональными операторами по обращению с ТКО.

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