Воронеж, 3 марта, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В воронежском Центре реабилитации диких животных выхаживают краснокнижную птицу — орлана-белохвоста. Раненое животное к зоозащитникам привезли из Астраханской области, сообщает ИА REGNUM.

Yathin S Krishnappa Орлан-белохвост

Редкую птицу с серьезными ранениями нашел житель Астраханской области Виктор Капустин. «Гулял по берегу реки Волга и встретил идущего по снегу орлана-белохвоста, левое крыло перебито (открытый перелом плечевой кости), решил забрать домой. Обратился в местный полицейский участок, все-таки птица краснокнижная, сказали, ничем не могут помочь, к ветеринарам — сказали, выкинь, одна вышестоящая личность вообще предложила съесть его…» — написал Виктор Капустин на странице в социальной сети.

Сначала мужчина хотел отвезти раненую птицу в Екатеринбург, в специальный центр реабилитации. Отправить птицу туда не удалось, но на сообщение Виктора Капустина откликнулись воронежские волонтеры.

В итоге уже 1 марта птица была в Воронеже. Орлан получил имя Старк. Специалисты сделали птице рентген, который показал дробь в левой плечевой кости и рыболовный крючок в брюшной полости. Также у птицы был застаревший перелом левой плечевой кости, системная инфекция. Тогда же Старку была сделана операция, ему вставили титановую пластину.

Сейчас птица себя чувствует хорошо и даже общается с другими обитателями реабилитационного центра.

Орлан-белохвост — хищная птица из семейства ястребиных. На территории России находится на грани исчезновения, занесен в Красную книгу.