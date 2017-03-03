Самара, 3 марта, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Основной фронт работ развернулся на левом берегу реки Самары, где ведется сборка пролетного строения Фрунзенского моста. Конструкция будет включать в себя три части: центральная (между русловыми опорами №2 и №7) и две боковые. Протяженность центрального сегмента составит 596,5 м, его установка будет осуществляться методом «надвижки», сообщает ИА REGNUM.

Stroytransgaz.ru Строительство Фрунзенского моста в Самаре ведется в круглосуточном режиме

В настоящее время строители собирают первую из 12 секций центральной части пролетного строения, её длина составит 88,5 метрав, а масса — более 1 тыс. тонн.

Строительство Фрунзенского моста ведется в круглосуточном режиме, отмечают в облправительстве. Шестиполосный мост через реку Самара протяженностью 667 метров будет включать в себя 7 пролетов длиной от 29 до 135 метров. Объекты с подобными характеристиками относятся к категории «Уникальные и технически сложные сооружения», согласно Градостроительному кодексу РФ. Ход строительства объекта и качество выполняемых работ контролируется Федеральной службой «Ростехнадзор».

В рамках строительства основного моста ведутся работы над четырьмя русловыми опорами (№3, №4, №5, №6). Еще две русловые (№2 и №7) и две береговые (№1 и №8) были достроены в ноябре 2016 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 октября 2015 года был заключен контракт на выполнение работ по строительству мостового перехода «Фрунзенский» между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и генподрядчиком ОАО «Стройтрансгаз». Конкурентов при подаче заявки не было: «Стройтрансгаз» был единственным участником аукциона. Финансирование ведётся из областного и федерального бюджетов. Общая стоимость строительных работ оценивается в 12,296 млрд рублей.

20 ноября 2015 года в Самаре состоялась торжественная церемония старта строительства мостового перехода «Фрунзенский». Проект включает возведение шестиполосного сталежелезобетонного моста через реку Самару (длина — 667 м, ширина проезжей части — 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина — 79,6 м), строительство двух транспортных развязок на ул. Шоссейной и ул. Фрунзе, пять подпорных стен из монолитного железобетона и путепровод длиной более 70 м, который будет расположен на съезде над автодорогой основного хода. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км.

Строительно-монтажные работы на мосту через озеро Банное были завершены в конце декабря 2016 года. С начала 2017 года выполняется формирование и укрепление откосов насыпи у береговых опор №1 и №7 моста через озеро.

В объем работ также входит строительство двух транспортных развязок. На левом берегу реки Самары в районе улице Шоссейной строители осуществляют работы по погружению железобетонных призматических свай на третьем съезде, на котором заканчивается устройство свай-дрен. Также ведутся работы по установке укрепляющих конструктивов на остальных семи съездах. На правом берегу почти закончено устройство буронабивных свай левой подпорной стены съезда С-9 развязки на ул. Фрунзе. Всего съездов здесь будет десять.

В феврале 2017 года самарские власти заявили о корректировке проекта строительства Фрунзенского моста в Самаре, чтобы предусмотреть строительство транспортных эстакад и съездов для распределения.

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Изменение в проекте моста заложено в программе действий регионального правительства на 2017 год в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В текущем году власти намерены подготовить предложения по началу строительства мостового перехода через реку Сок в Красноглинском районе Самары.

«На 2017 год придется наибольший объем работы, при запланированном финансировании проекта мы построим мост уже на 80%. Для этого надо будет завершить возведение оставшихся русловых опор и закончить надвижку пролетного строения на мосту через реку Самару. После этого Фрунзенский мост примет зримые очертания, можно будет представить окончательный вид объекта», — сообщил директор блока «Инфраструктурное строительство» АО «Стройтрансгаз» Владислав Потоцкий.

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