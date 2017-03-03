Москва, 3 марта, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Подразделения антитеррора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью укомплектованы новыми индивидуальными средствами бронезащиты. В соединения и воинские части РВСН поступило около 5 тыс. комплектов боевого снаряжения КБС 6Б-52, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Учение подразделения РВСН

Кроме того, в состав сил противодействия терроризму были включены расчеты с комплексами беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Отметим, повышение антитеррористической защищенности объектов РВСН — одно из главных направлений деятельности командования ракетными войсками.

Как сообщало, 2 марат в РВСН стартовало командно-штабное мобилизационное учение. К учению привлечено около 50 единиц техники и более 400 военнослужащих.

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Напомним, продолжается плановое оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизация имеющихся образцов. В 2016 году оснащённость частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3%. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к 2020 доля новейшего вооружения и военной техники должна составить — от 70% до 100%