Нальчик, 3 марта, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Всего под снежную лавину, сошедшую сегодня днем на Чегете в Кабардино-Балкарии, попали пять человек. Тела четверых спасатели извлекли из-под снега, еще один человек найден живым, сообщили ИА REGNUM в СКР по региону.

Greg L. Wright Лавина

По информации лыжника, с ними была еще женщина. Ее поиски в настоящее время продолжаются. Об этом сообщил заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Таким образом, общее количество погибших выросло до четырех. Среди жертв стихии два мужчины и две женщины. Их личности устанавливаются, назначено проведение судебно-медицинского исследования тел погибших.

На месте схода лавины продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, сход лавины на западном склоне Чегета произошел сегодня, 3 марта, около полудня. Лыжники находились в запрещенном для катания месте. Почти сразу же спасатели извлекли из-под снежных завалов тела двух человек.