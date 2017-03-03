Калуга, 3 марта, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Подвалы и квартиры в жилых домах Калуги проверили на наличие грызунов. В местах, где жители опасаются появления крыс и мышей, установят ультразвуковые отпугиватели, сообщили ИА REGNUM по итогам совместного рейда управляющих компаний города.

Kilessan Крысы

Поводом для проверки послужила публикация ИА REGNUM о жалобах жителей Калуги относительно крыс, обитающих в жилых домах. Так, специалисты управляющих компаний ООО «УК ГУП Калуга» и ООО «ЖРЕУ-5» совместно с представителями общественности обследовали на наличие грызунов многоквартирный дом по улице Степана Разина, 42. Согласно акту, составленному по итогам рейда, в день проведения проверки крыс в техническом подвале дома обнаружено не было, мусоропровод был очищен. В подъезде дома установили ультразвуковой отпугиватель грызунов.

Также на наличие грызунов обследовали отдельные квартиры дома.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подъезде жилого дома на улице Степана Разина собственники обнаружили крыс. По заявлению жильцов, дезинфекция помещений ни к чему не привела, крысы успешно обживали новую территорию.