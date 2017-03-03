Кишинёв, 3 марта, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Смена посла Молдавии в России — это «начало определенных процессов, которые приведут к тому, что послами в странах СНГ станут люди, которых утвердит президент страны Игорь Додон, у которого, согласно конституции, есть такое право», заявил директор кишиневского Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замглавы МИД Молдавии Валерий Осталеп, передает корреспондент ИА REGNUM.

Presedinte.md Игорь Додон

По словам эксперта, в отличие от прежнего президент Николая Тимофти, Додон не готов мириться с ролью «безмолвной утки», не играющей никакой роли в политическом раскладе, особенно в сфере внешней политики.

Осталеп напомнил об имевшем место ранее скандале, когда правительство отказалось отозвать посла Молдавии в Румынии Михая Грибинчу, позволившего себе открытую критику в адрес президента Додона.

Теперь, по словам эксперта, «сложилась ситуация, когда президент начал заниматься реализацией своих компетенций». «Одним из ключевых вопросов стали послы-назначенцы, дипломаты в странах СНГ, — приводит словам Осталепа «Спутник-Молдова». — Ранее, во время избирательной кампании, Додон заявил, что для него приоритет — это восстановление межгосударственных отношений Молдовы и России. Кроме того, мы знаем, что президент, в принципе, больше внимания собирается уделять восточному вектору. В таком ключе можно предположить, что для Додона очень важно, чтобы послами в СНГ были те, кого утверждает лично он».

«Думаю, можно смело предполагать, что после ухода Дмитрия Брагиша произойдут и другие кадровые изменения. Будут назначены другие послы в странах СНГ. Совершенно естественно, что для реализации внешней политики, которую президент координирует, на следующем этапе станут вопросы обороны, военного направления и, в принципе, вопросы безопасности», — подвел итог Валерий Осталеп.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта правительство Молдавии приняло решение отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша. Причины отзыва в правительстве и МИДе не назвали.

Президент Додон сначала не комментировал решение Кабмина, а затем сообщил, что обсудит эту тему с премьер-министром Павлом Филипом. По итогам их встречи было объявлено о соглашении, касающемся отзыва и назначения целого ряда глав дипмиссий.

Новым послом в России, согласно этой схеме, будет назначен нынешний советник президента Додона по внешней политике, депутат-социалист Андрей Негуца. На должность посла Молдовы в Белоруссии также будет выдвинута кандидатура, предложенная Додоном. Главами дипмиссий в США и странах ЕС станут выдвиженцы правительства и правящей Демпартии.