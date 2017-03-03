Нижний Новгород, 3 марта, 2017, 16:29 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в водоохранной зоне Волги начато строительство яхт-клуба. Работы в районе Гребного канала ведет ООО «Доринвест», на 100% принадлежащее заместителю губернатора, заместителю председателя правительства Нижегородской области Антону Аверину.

Government-nnov.ru Антон Аверин

С марта 2016 года «Доринвест» находится в доверительном управлении у Вячеслава Аксиньина — депутата Законодательного собрания Нижегородской области и директора ООО «Зефс-Энерго», также принадлежащего Аверину.

Как сообщает DK.RU со ссылкой на нижегородское министерство инвестиций, имущественных и земельных отношений, никаких разрешений на строительство яхт-клуба на указанном участке «Доринвесту» не выдавалось. По данным издания, разрешение на строительство было выдано мэрией Нижнего Новгорода.

«В связи с тем, что данный участок попадает в водоохранную зону реки Волга, рекомендуем обратиться в федеральные надзорные органы — Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру», — заявили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у Аверина уже возникали проблемы с законом, когда он попытался совместить частный бизнес и работу в правительстве Нижегородской области.

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В 2014 году суд признал наличие конфликта интересов в деятельности Аверина. Его теща Вера Тихонова оказалась владелицей офшорной компании Harena Trading LTD, которая выступала учредителем нижегородского ООО «Строймост». В свою очередь «Строймост» был одним из основных получателей госконтрактов на строительство крупных инфраструктурных объектов в Нижегородской области.

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В начале 2000-х годов именно Аверин возглавлял «Строймост», а оказавшись в кресле вице-губернатора, он курировал вопросы строительства.

В ходе судебного разбирательства Аверин, официально зарегистрированный по одному адресу со своей тещей, заявил, что не знал о том, что Тихонова владеет офшором, активно работающим в Нижегородской области.

В июне 2014 года Аверин вместе со всем правительством Нижегородской области ушел в отставку и вернулся в частный бизнес. В конце 2015 года Аверин, рассматриваемый на тот период в качестве одного из кандидатов на пост главы администрации Нижнего Новгорода, заявил о своем разводе, и о том, что конфликта интересов в его деятельности больше нет.

Вновь в Нижегородском кремле он появился в 2016 году, заняв кресло заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области и главы областного Минстроя.