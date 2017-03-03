Нальчик, 3 марта, 2017, 15:50 — ИА Регнум. По факту гибели четырех туристов в результате схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Мартышка Гора Чегет

ЧП произошло в пятницу, 3 марта, на запрещенном для катания северном склоне горы.

«Силами спасателей из-под снега извлечены 4 тела, один пострадавший найден живым, — говорится в сообщении. — На месте происшествия идут спасательные работы».

В настоящее время на месте трагедии также работают сотрудники специальных служб, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта на северном склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии сошла лавина. Под снежными завалами оказались люди.

Читайте также: ЧП в горах Кабардино-Балкарии: При сходе лавины погибли двое туристов