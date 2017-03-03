Вашингтон, 3 марта, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В 1999 году нынешний генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс, занимавший тогда пост сенатора от штата Алабама, голосовал за отстранение от должности президента страны Билла Клинтона, пишет The Time.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чета Клинтон

В то время в США разгорелся скандал с участием президента Клинтона, его обвинили в даче ложных показаний по делу о связи со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Сешнс заявил, что Клинтон дискредитировал себя на посту главы Белого дома, солгав под присягой о том, что отношений с Левински у него не было.

«У меня нет сомнений в том, что дача ложных показаний квалифицируется в соответствии с конституцией как преступление наивысшего уровня», — сказал тогда Сешнс. Сегодня против генпрокурора выдвинуты аналогичные обвинения — в даче ложных показаний под присягой о контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Ранее в США Сешнса обвинили в «связях с Россией» в ходе предвыборной кампании Трампа. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что дважды — летом и осенью 2016 года — будущий генпрокурор США встречался с послом России Сергеем Кисляком.

В палате представителей Сешнса обвиняют в том, что во время утверждения его кандидатуры на пост главы Минюста и генпрокурора в Конгрессе он промолчал о таких контактах — а в тот момент он находился под присягой. Отставки Сешнса потребовала лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси.

Из-за обвинений в утаивании контактов с Сергеем Кисляком ранее был вынужден покинуть свой пост советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Он якобы связывался с послом России в США и обсуждал санкции, введенные перед уходом из Белого дома Бараком Обамой.