Москва, 3 марта, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Анализ практики изъятия детей свидетельствует о том, что нарушения органов опеки и попечительства в этой сфере уже не носят спонтанный характер, а превратились в систематическую деятельность. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 марта заявила председатель ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян во время парламентских слушаний на тему «Обсуждение законопроекта о пересмотре положений Семейного кодекса Российской Федерации, связанных с отобранием ребенка».

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

«С федерального уровня хорошо видна однотипность в разных регионах самых, казалось бы, нелепых поводов для вмешательства в семью и способов обхода закона. Наглядно видно, что это не спонтанное нарушение исполнителей, как это нам часто говорят, когда возникает вопрос о безобразиях органов опеки», — заявила Мамиконян.

Основная масса безосновательных отобраний маскируется под статью 77 СК РФ (отобрание при непосредственной угрозе — прим. ИА REGNUM ) и под федеральный закон №120 по безнадзорности. Работая с отчетами, мы уже видим, что имеем дело не просто с массовым беззаконием, но с беззаконием организованным.

Общественная организация в настоящее время готовит масштабный аналитический отчет, часть которого будет посвящена тому, как это организовано. «Речь пойдет и о ведомственных приказах, в частности Минздрава, Минобрнауки и МВД, которые сверх закона расширяют полномочия служащих в сторону вмешательства в семью, отобрания детей и передачи их на рынок семейного устройства», — рассказала общественный деятель.

Есть множество инструментов организации подобного массового нарушения законодательства, подчеркнула Мамиконян. «В том числе это опора на регламенты, которые вводят определения терминов и механизмы взаимодействия не из законов, а из сочинений разных НКО, порой даже не скрывающих, что они проводники ювенальных подходов», — пояснила она.

Существенная часть беззаконных изъятий детей делается от имени закона о профилактике — 120-ФЗ, — которые на самом деле в противоречии с этим законом, а на основании противозаконного требования приказа МВД №845, заявила председатель ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление»: «Коллизия такова, что сначала министр внутренних дел подписывает приказ, по которому можно доставлять силами МВД почти за что угодно, как за нахождение в социально опасном положении, потом Минюст допускает халатность, регистрируя этот приказ, а потом правоприменители, ссылаясь на закон, действуют по этому приказу».

«Фактически это единая навязанная система, которая радикально меняет отношение массового слоя служащих к семьям, заставляет их вопреки служебному и человеческому долгу подозревать всех родителей и по одному лишь подозрению вмешиваться», — подчеркнула она.

Сложившаяся система воспитывает отношение к неблагополучию семьи не как к беде, а как к вине её членов, рассматривает её в качестве основания для насильственного вмешательства вплоть до отобрания детей, а не помощи, убеждена общественный деятель.

«Но я хочу заметить, что все эти беззакония нельзя сделать из-под палки, просто потому что существует какая-то инструкция. Ведь её тоже можно применить или не применить, если остаёшься человеком с определенным комплексом нравственных представлений. То, что совершается это повсеместно, говорит об очень неприятном обстоятельстве — что уже очень большое количество наших служащих органов опеки, полиции и так далее уже имеют искаженные представления о допустимом. Это очень опасная вещь», — заявила Мамиконян.

3 марта в Совете Федерации проходят парламентские слушания, в ходе которых участники обсуждают предложения по внесению изменений в положения Семейного кодекса РФ, связанные с изъятием ребенка из семьи. В ходе слушаний сенатор Елена Мизулина заявила, что члены Совета Федерации совместно с родительскими ассоциациями подготовят альтернативный доклад на тему изъятия детей президенту РФ Владимиру Путину, при этом в Совете Федерации в связи с этим будет создана рабочая группа.