Санкт-Петербург, 7 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



Император Николай II в вагоне царского поезда

22 февраля администрация Путиловского завода приняла решение об увольнении всех рабочих лафетно-штамповочной мастерской и объявлении «локаута» в связи с ширившимися протестами. В результате 36 тысяч человек оказались в условиях войны без средств к существованию и без брони от фронта.

Рабочие, пришедшие на предприятие, увидели объявление о его закрытии на неопределённое время. 20 тысяч из них двинулись с территории завода в город.

Появление в охваченном волнениями из-за нехватки продовольствия Петрограде массы восставших рабочих как бы подлило масла в огонь. Большевики призывали к забастовкам солидарности с путиловцами. На нескольких предприятиях Выборгской и Нарвской заставы начались стачки протеста против нехватки продовольствия, хлеба и дороговизны.

Л. Бакст. Зинаида Гиппиус. 1906

Поэтесса Зинаида Гиппиус записывает в дневнике про цензуру и положение с нехваткой хлеба:

«Белые места в газетах запрещены (нововведение), и речи думцев поэтому столь высоко обессмысленны, что даже Пуришкевич застонал: «Не печатайте меня вовсе!»

С хлебом, да и со всем остальным, у нас плохо.

А в общем — штиль».

Ижевский завод и близлежащие фабрики возобновили работу под угрозой репрессий со стороны введенных в город войск.

Николай II выехал из Царского Села в Ставку, в Могилев, с тем, чтобы вернуться 1 марта.

Николай II в царском поезде

Александр Блок в «Последних днях императорской власти» приводит по этому поводу записи генерала Дубенского:

«Этот отъезд, пишет Дубенский, был неожиданный; многие думали, что государь не оставит императрицу в эти тревожные дни. Вчера прибывший из Ялты генерал Спиридович говорил, что слухи идут о намерении убить Вырубову и даже Александру Федоровну, что ничего не делается, дабы изменить настроение в царской семье, и эти слова верны».

Михаил Бабкин в книге «Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году» приводит текст телеграммы первоприсутствующему члену Святейшего Синода митрополиту Киевскому Владимиру (Богоявленскому) членов Совета Екатеринославского (ныне — город Днепр) отдела Союза русского народа:

«Врата адовы не одолеют Церкви Христовой, но судьба Православия в нашем отечестве неразрывно связана с судьбою царского самодержавия.

Воспоминая в Неделю Православия церковногосударственные заслуги русских святителей, сыновне дерзаем обратиться к Вашему Высокопреосвященству и другим первоиерархам Русской Церкви единодушными благословениями и советами в духе мира и любви укрепить самодержавнейшего Государя на защиту священных прав самодержавия, врученных ему Богом чрез глас народа и благословение Церкви, против которых покушаются те же крамольники, которые покушаются и против нашей святой Православной Церкви».

Петергоф. Вагоны царского поезда

Справка ИА REGNUM:

Зинаида Гиппиус — русская поэтесса и драматург, идеолог символизма. Ее квартира в Петрограде стала обычным местом собраний думских политиков. Вместе с мужем — известным поэтом, писателем и философом Дмитрием Мережковским — занималась созданием «Новой церкви», претендующей на откровения, дополняющие Библейские тексты («Третий завет»).

Дмитрий Дубенский — генерал-майор, писатель и издатель. Состоял в свите Николая II в качестве официального историографа.

Ставка Верховного главнокомандующего — орган высшего полевого управления войсками, который возглавлял Верховный главнокомандующий — Николай II. С 8 августа 1915 года находится в Могилёве (Белоруссия).