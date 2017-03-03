Донецк, 3 марта, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Жители ДНР и ЛНР научились жить в состоянии блокады с Украиной, и теперь Донбасс сам объявляет блокаду этой стране, сообщил журналистам глава ДНР Александр Захарченко сегодня, 3 марта.

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«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем», — заявил Захарченко.

Глава ДНР напомнил, что Донбасс продавал на Украину уголь, таким образом получая возможность выплачивать зарплату своим гражданам.

«Но за счёт того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», — сказал он.

Захарченко отметил, что Киев лжёт, утверждая, что донбасский уголь и металл не нужны никому, кроме Украины.

«Для России наша продукция нужна, и для Казахстана. Наш металл востребован на любом рынке Европы», — сказал он.

Напомним, блокада со стороны Украины началась в конце января. Железнодорожные пути, ведущие на Украину из Донбасса, были перекрыты, и стала невозможной транспортировка угля.

Акцию организовали украинские националисты, заявив, что Украина не должна поддерживать «сепаратистов» и вести с ними торговлю. Украина осталась без угля, и в этой стране был введён режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Захарченко совместно с главой ЛНР Игорем Плотницким выступили с заявлением, предупредив, что введут внешнее управление на предприятиях, которые находятся под украинской юрисдикцией на территории Донбасса. Решение вступило в силу 1 марта.

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