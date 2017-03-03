Москва, 3 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Банк России повысил курсы доллара США и евро к рублю на выходные и понедельник, 6 марта, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Официальный курс доллара установлен в 58,9099 рубля, он повышен на 50,32 копейки. Евро вырос на 4 марта на 46,52 копейки, он составил 61,9850 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 48,61 копейки — до 60,2937 рубля.

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже 3 марта стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 55,25 долларов за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась также до 52,77 доллара за баррель. Вторым фактором, играющим не в пользу рубля, является рост доллара. Американская валюта демонстрирует явно позитивный настрой на фоне агрессивных комментариев представителей ФРС США. На 3 марта запланированы выступления пяти представителей Федрезерва.

В том числе, и главы регулятора Джанет Йеллен. Если они будут высказываться в пользу более раннего повышения ставки, рост пары USD/RUB ускорится.