Мурманск, 3 марта, 2017, 15:32 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2016 году среднедушевые денежные доходы населения составили 36 093 рубля в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2015 года на 8,8%. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в докладе об итогах социально-экономического развития Мурманской области за 2016 год.

«Снижение реальных денежных доходов населения обусловлено двумя факторами: во-первых, отрицательной динамикой реальной заработной платы и реального размера пенсии, отсутствием индексации денежного довольствия военнослужащих, снижением доходов от вкладов в банках и от предпринимательской деятельности, во-вторых, пересчётом органами статистики объема денежных доходов населения за 2015 год в сторону увеличения на 2,6%, на 8,5 млрд. рублей, — отмечается в документе. — Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за прошедший год сложилась в размере 48 715 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 5,2%, в реальном исчислении снизилась на 2%. Рост заработной платы в среднем по области в большей степени обеспечен увеличением оплаты труда в организациях реального сектора экономики».

Как подчеркивается в докладе, наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: добыча полезных ископаемых — на 15%, химическое производство и морской транспорт — на 14%, рыболовство и 12 рыбоводство — на 13%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — на 9%, гостиницы и рестораны — на 8%.

«Среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций составила 45 002 рубля, что на 4,7% больше чем за 2015 год», — сказано в документе.

Напомним, по состоянию на начало текущего года, долг по зарплате в Мурманской области сократился на 20 миллионов рублей. Как сообщало ИА REGNUM, уменьшение объёма задолженности связано с погашением долгов в предприятиях, входящих в структуру Спецстроя России.

На 1 января 2017 года суммарная задолженность по заработной плате в Мурманской области составила 111,8 млн рублей.