Санкт-Петербург, 6 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



Очередь за хлебом,1917

21 февраля забастовка рабочих началась на трубочном заводе в Самаре.

Продолжается забастовка на заводе «Наваль» в Николаеве, начавшаяся еще в январе. Ежедневно на заводе проходят многотысячные митинги. 21 февраля администрация пошла на уступки, согласившись прибавить к заработной плате по 2−4 коп. в час. Бастующие отказались принять подачку.

21 февраля администрация Путиловского завода закрыла лафетно-штамповочную мастерскую, с которой начались забастовки. В ответ на это 21 февраля прекратили работу все мастерские завода. У станков оставались только солдаты, присланные для работы на заводе. Тогда администрация объявила о закрытии завода на неопределенное время.

Общий вид лафетно-снарядной мастерской Путиловского завода

Несмотря на принятые полицейские меры, в Петербурге толпы громили булочные и мелкие лавки.

В Москве издали постановление, разрешающее продажу муки и хлеба исключительно по карточкам.

Николай II перед отъездом в Ставку принял министра внутренних дел А.Д.Протопопова, который заверил царя, что ситуация в столице находится под полным контролем.

Александр Протопопов. 1916 год

Михаил Бабкин в книге «Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году» приводит телеграмму императору представителей саратовских отделов Союза русского народа (Дубровинский) и Союза имени Михаила Архангела:

«Великий Государь и Страдалец за землю Русскую! Скорбит Твое кроткое сердце, тревожится Твоя добрая прямая душа при виде начавшейся внутренней смуты.

Законодательные учреждения подают пример чудовищного беззакония, они стремятся вырвать твою отеческую Царскую власть над русской Землей. Лестью, коварством, угрозами революции они принуждают Тебя отдать им те верховные права, которые Твой предок Михаил Федорович Романов получил от Русской земли в 1613 году. Вся Россия продолжает смотреть на Тебя так же, как смотрела на родоначальников Твоей славной династии, как на самодержавного, неограниченного русского Царя-Самодержца.

Только слепцы и сознательные ненавистники и презрители русского народа желают перемены государственного строя на заграничный лад, желают для того, чтобы раздробить великую Русскую Державу, чтобы подчинить ее инородцам и космополитам. Нет никакого сомнения — перемена Самодержавного строя на парламентальный есть измена России.

Великий Государь! Земно кланяемся и слезно умоляем Тебя: не слагай с Себя, правда, тягчайшего царского бремени, не изменяй и воле народа, выразившейся в его присяге Царю-Самодержцу».

Союз русского народа. Киев

Справка ИА REGNUM :

Александр Протопопов — министр внутренних дел, депутат Госдумы крупный промышленник и землевладелец. После назначения на министерский пост стал объектом критики со стороны думских сторонников и друзей. Его считали предателем либерализма и называли «сумасшедшим». С другой стороны, Протопопова обвиняли в сокрытии сведений о готовящемся в Петербурге февральском перевороте.

Всероссийский Дубровинский Союз русского народа — правая организация, в конце ноября 1911 г. «отмежевавшаяся» от Союза русского народа. Члены этой организации имели репутацию «революционеров справа», поскольку требовали возвращения страны к неограниченному монархическому правлению, выражали недовольство проводившимися в стране социально-экономическими реформами и всеми нововведениями политической системы.

Союз имени Михаила Архангела, Русский народный союз им. Михаила Архангела — правая организация, созданная в марте 1908 г. в результате «откола» от Союза русского народа. В задачу Союза входила защита православия, самодержавия и отечества от любых врагов. Союз имел отделы во многих городах и деревнях.